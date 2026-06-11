(ANSA) - BARI, 11 GIU - Natuzzi ha annunciato l'avvio per 12 mesi della procedura di composizione negoziata della crisi e la prosecuzione dell'attività produttiva in due soli stabilimenti, "con la sospensione delle attività presso Iesce 2 e il fermo temporaneo di Graviscella e PS Santeramo a partire dal secondo semestre del 2026". L'annuncio è stato fatto oggi nel corso dell'incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, convocato da Adolfo Urso. "Il piano di ristrutturazione tenderà al risanamento della posizione finanziaria e al ripristino di un equilibrio economico-operativo sostenibile", spiega l'azienda in una nota. (ANSA).