(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - Il segretario generale della Nato Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti. Dal 23 al 25 giugno visiterà Washington, e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e alti funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'Alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione dell'E5 da Washington. Giovedì 25 giugno, incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà a una discussione organizzata dall'Atlantic Council. (ANSA).