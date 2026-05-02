(ANSA) - BRUXELLES, 02 MAG - "Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania: questo adeguamento sottolinea la necessità che l'Europa continui a investire maggiormente nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilità per la nostra sicurezza comune". Lo afferma la portavoce della Nato. "Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di garantire la nostra deterrenza e difesa mentre prosegue questo passaggio verso un'Europa più forte in una Nato più forte", aggiunge. (ANSA).