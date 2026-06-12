(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La Banca centrale europea è pronta ad alzare nuovamente i tassi d'interesse per fronteggiare il rischio d'inflazione causato da uno shock energetico "forte e persistente" che i banchieri centrali non possono semplicemente "ignorare": lo dice il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, in una nota in occasione della pubblicazione delle nuove stime della banca centrale, sottolineando che la decisione presa ieri di alzare i tassi è stata "un passo necessario". "Manteniamo aperte tutte le opzioni e siamo pronti a intervenire nuovamente, se necessario", ha affermato Nagel in una dichiarazione, dopo che la Bce è diventata la prima banca centrale del G7 a rispondere al conflitto nel Golfo aumentando il tasso di deposito di riferimento di un quarto di punto, portandolo al 2,25% giovedì (ANSA).