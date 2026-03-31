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(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Mundys "annuncia il rafforzamento della propria posizione strategica in Getlink attraverso l'acquisizione di una partecipazione fino al 9,5% del capitale" della società concessionaria del tunnel della Manica "Una prima tranche, pari al 3,5% del capitale sociale di Getlink - spiega una nota -, sarà acquisita immediatamente; Mundys disporrà inoltre della facoltà di acquisire fino a un ulteriore 6,0%, subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione regolamentare richiesta, attesa entro aprile 2026". "A seguito dell'acquisizione del 3,5% del capitale di Getlink, Mundys deterrà il 19,0% del capitale della società e fino a 24,9% dei diritti di voto, confermando così la propria posizione tra i principali azionisti del gruppo". Mundys indica che "potrà, in funzione delle condizioni di mercato, aumentare ulteriormente la propria partecipazione, senza alcuna intenzione di assumere il controllo né di richiedere la nomina di ulteriori membri nel cda". (ANSA).