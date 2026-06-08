(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Vola in avvio di seduta Mps, al centro di una sfida per la conquista della banca da parte di Banco Bpm e di Intesa Sanpaolo, in cordata con Bper. Il titolo dell'istituto senese segna un rialzo del 10% a 9,85 euro, trascinando con sé Mediobanca (+9,5% a 23,71 euro). Avanza anche Generali (+2,5% a 39,82 euro), oggetto delle mire di Intesa Sanpaolo, e Bper (+2,5%) che si candida a secondo polo con gli sportelli del Monte. Scivola invece Intesa (-3%), che sta lanciando un'opas a premio, assieme a Unipol (-1,6% a 20,53 euro), che dovrà sostenere un aumento da 2,5 miliardi per l'acquisto degli sportelli Mps. Debole anche Banco Bpm (-1,1%), il cui piano fusione con Mps è insidiato dall'opas di Intesa. (ANSA).