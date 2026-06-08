(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il cda di Mps ha preso atto della comunicazione ricevuta da Banco Bpm nella giornata di ieri e della comunicazione diffusa stamane da Intesa Sanpaolo. La banca procederà alla valutazione della proposta, non sollecitata, di potenziale operazione di aggregazione con Banco Bpm e dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo, non concordata. Siena conferma inoltre che tutte le attività di integrazione con Mediobanca procedono in linea con quanto annunciato. (ANSA).