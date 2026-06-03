(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat". Lo chiedono con una mozione unitaria dei gruppi alla Camera di Pd, M5s, Avs e Iv. Nel documento viene chiesta anche "una revisione integrale del patto di stabilità". "Un eventuale scostamento di bilancio - viene poi aggiunto - sia esclusivamente indirizzato al contrasto della povertà assoluta, al sostegno per la sanità pubblica e per famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, escludendo che le risorse disponibili siano assorbite da impegni di spesa militare". I quattro gruppi chiedono poi di "promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise, al fine di efficientare le risorse già previste e sfruttando le economie di scala". (ANSA).