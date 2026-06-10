(ANSA) - VERBANIA, 10 GIU - La Corte dei Conti ha notificato a Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, i tre condannati per l'incidente della funivia del Mottarone che lo scorso autunno hanno patteggiato pene rispettivamente di 3 anni e 10 mesi, 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi, una lettera di messa in mora per inadempimento amministrativo, quantificando in poco più di 15 milioni di euro il danno erariale subito dallo Stato con l'incidente costato la vita a quattordici persone. Ad anticipare la notizia è il quotidiano La Stampa, che riporta la cifra di 15.013.820,24 euro che i pm della Corte dei Conti contestano in solido ai tre. La lettera risale a circa un mese fa, poco prima del quinto anniversario dell'incidente, quasi al limite della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (che è cinque anni). (ANSA).