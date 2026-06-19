(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Un uomo di 62 anni residente a Pieve Emanuele (Milano) si è schiantato con la propria moto contro un palo dell'illuminazione ed è morto decapitato nella tarda serata di ieri in viale Forlanini a Milano Secondo la ricostruzione della Polizia locale, l'uomo proveniva dall'aeroporto di Linate e ha superato il veicolo in marcia sul lato sinistro, urtando lo spartitraffico centrale e perdendo il controllo della moto: è andato poi a urtare un palo della luce posto sullo spartitraffico ed è quindi morto decapitato. (ANSA).