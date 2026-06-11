(ANSA) - MOSCA, 11 GIU - Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono "inaccettabili". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei Paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I leader di questi Paesi, con la loro dichiarazione, fanno finta di chiedere la pace, ma in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili", ha detto Zakharova in una dichiarazione postata su Telegram dopo colloqui avuti oggi al ministero degli Esteri di Mosca dagli ambasciatori dei Paesi E3. (ANSA).