(v. 'Giovane scomparso nel fiume Reno...' delle 19.06) (ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - E' morto il giovane di 27 anni che, questo pomeriggio, è caduto nel fiume Reno, a Marzabotto nel Bolognese, e non è più riemerso. Le ricerche erano scattate qualche minuto dopo le 17: sul posto, in un punto del fiume vicino a un ponte, sono intervenuti i vigili del fuoco, con elicottero e nucleo sommozzatori, i carabinieri e il 118. I sommozzatori hanno individuato il 27enne sul fondo del Reno: nonostante il recupero e le manovre di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. (ANSA).