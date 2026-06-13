(ANSA) - VERONA, 13 GIU - È morto a 84 anni Mino Allione, direttore per sei anni del quotidiano veronese L'Arena, che ne dà notizia sul proprio sito web. Originario di Milano, Allione ha diretto L'Arena dal 1995 al 2001, e in precedenza altre testate del gruppo Athesis: Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi. In seguito Allione ha diretto il quotidiano romano Il Tempo, e successivamente è stato responsabile della comunicazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. (ANSA).