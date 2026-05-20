(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'attore e sceneggiatore italiano George Eastman (nome d'arte di Luigi Montefiori) è deceduto ieri, 19 maggio al Gemelli Medical Center in via Bagliasco a Roma, sede dell'hospice dell'Università Cattolica all'età di 83 anni. Luigi Montefiori ha recitato in numerosi spaghetti western e film di genere, oltre ad aver interpretato uno dei leggendari giocatori di poker nel film Regalo di Natale di Pupi Avati. Il suo nome in film come "La collina degli stivali" e "Odia il prossimo tuo". Lavorò con Mario Bava e Joe D'Amato, poi fu sceneggiatore di serie tv come "Il maresciallo Rocca" e "L'onore e il rispetto". Origini liguri, due metri d'altezza, ex rugbista, Montefiori ha avuto una carriera che ha attraversato numerosi generi: western, horror, thriller, fantascienza e televisione popolare. Aveva scelto un nome americano intuendo che avrebbe fatto più presa sul pubblico. Nato a Genova il 16 agosto 1942, trasferitosi a Roma frequentò il Centro sperimentale di cinematografia sotto la guida di Nanni Loy, salvo abbandonarlo quasi subito per i set di Cinecittà. Così contribuì a successi come Bill il taciturno (1967), Odia il prossimo tuo (1968), Preparati la bara! (1968), Il mio corpo per un poker (1968), La collina degli stivali (1969), Quel maledetto giorno della resa dei conti (1971), Amico, stammi lontano almeno un palmo (1972), Tutti per uno, botte per tutti (1973). Ha lavorato anche in Cani arrabbiati di Mario Bava (1974), con Joe D'Amato, per cui lavorò come sceneggiatore e protagonista. E' stato anche il personaggio del Minotauro in Satyricon di Federico Fellini (1969), il giocatore di poker nel dittico Regalo di Natale (1986) e La rivincita di Natale (2004) di Pupi Avati, che lo diresse anche in Bordella (1976), fino a un'apparizione in King David di Bruce Beresford (1985), ma anche In una notte di chiaro di luna, di Lina Wertmuller (1989) Dopo aver affiancato D'Amato nella regia di Anno 2020 - I gladiatori del futuro (1984), Eastman diresse il fanta-horror Dna - Formula letale (1990). In quegli anni la sua attività si concentrò sul lato della produzione di sceneggiature per serie celebri come "La squadra" e "Il maresciallo Rocca". A partire dagli anni come sceneggiatore di La squadra, Il maresciallo Rocca, Il cuore nel pozzo, ha collaborato alla sceneggiatura della Uno bianca, ma non solo fino ai melodrammi popolari come L'onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Lascia i tre figli Evelina, Arianna e Tommaso, la moglie Manuela e i suoi due nipoti, Giulio figlio della primogenita Evelina, e Allegra, figlia di Arianna e del cantante Briga. (ANSA).