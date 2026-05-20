(ANSA) - ROMA, 20 MAG - È morto Alan Bradley, l'autore della fortunata serie con Flavia de Luce. Era nato nel 1938 a Toronto. è Stato professore, giornalista, autore radiofonico fino a quando si è dedicato interamente all'attività di scrittore. Nel 2007 il primo romanzo con protagonista Flavia de Luce. La serie ha avuto un successo straodinario in tutto il mondo ed è stata tradotta in 30 lingue. L'ultimo titolo, uscito in Italia lo scorso 21 aprile, si intitola 'Mentre la vanga del becchino arrugginisce". Lo annuncia Sellerio che ha pubblicato tutti i suoi libri in Italia. (ANSA).