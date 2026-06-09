(ANSA) - MILANO, 09 GIU - A due mesi da quando l'assemblea dei soci di Hoepli ha deciso la liquidazione volontaria e a pochi giorni dalla chiusura della storica libreria dietro a piazza Scala, è morto Ulrico Carlo Hoepli. Classe 1935, padre di Giovanni, Matteo e Barbara, era stato la quarta generazione a gestire l'impresa di famiglia aperta dal suo omonimo Ulrico Hoepli nel 1870 ed era stato anche nominato nel 1998 presidente della Federazione editori europei. "Il nostro fondatore aveva capito che il futuro per l'editoria in lingua italiana era proprio in questa città. Grazie alla sua lungimiranza, io e i miei figli continuiamo a poter svolgere ancora oggi il nostro mestiere" aveva detto in una intervista alla Svizzera Swissinfo nel 2011 quando ancora era presidente. Poi la gestione è passata alla quinta generazione, con divergenze di opinione fra i tre fratelli Hoepli e il cugino Giovanni Nava, che era contrario alla chiusura della società. (ANSA).