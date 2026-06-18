(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Il 24 giugno è previsto a Forlì un incontro in contraddittorio tra i consulenti tecnici medico legali nominati nel caso di Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa in custodia cautelare in carcere dall'11 aprile per l'omicidio volontario di una paziente, l'85enne Deanna Mambelli e indagato per altri cinque casi. L'ipotesi della Procura (pm Andrea Marchini ed Enrico Cieri) è che abbia provocato la morte degli anziani iniettando aria tramite catetere venoso, durante i trasferimenti. I consulenti dei pm, della difesa (avvocati Marco Martines e Gloria Parigi), e delle persone offese, esamineranno in contraddittorio i vetrini istologici. Le indagini stanno dunque ancora andando avanti, con l'analisi della documentazione sanitaria. I familiari di due anziani deceduti, tra cui Mambelli, morta il 25 novembre 2025, sono assistiti dagli avvocati Massimiliano Starni e Antonio Mambelli, mentre per un'altra presunta vittima i parenti sono assistiti dall'avvocato Sara Lamio. (ANSA).