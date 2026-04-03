(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 APR - Subiscono una nuova accelerazione le indagini per fare luce sulla morta di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo essersi sentite male nella loro casa di Pietracatella. In queste ore in questura a Campobasso è un via vai di parenti e conoscenti delle due vittime che vengono sentiti dalla Squadra Mobile guidata da Marco Graziano. Sono almeno una decina le persone già interrogate in questa nuova fase investigativa che si è aperta dopo la scoperta di ricina nel sangue delle due donne. Il fascicolo aperto in procura a Larino con l'ipotesi di reato di duplice omicidio premeditato resta al momento contro ignoti. (ANSA).