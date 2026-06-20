(ANSA) - AREZZO, 20 GIU - Sarà rimpatriata mercoledì 24 giugno la salma di Sara Ceccantini, la 37enne di Arezzo morta a Mykonos in un incidente stradale mentre si trovava in Grecia per festeggiare il proprio addio al nubilato. Oggi la donna si sarebbe dovuta sposare con il compagno Luca. Giovedì è stata eseguita l'autopsia disposta dalle autorità elleniche, che proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto e che inizialmente avevano fermato i conducenti delle due auto coinvolte, poi rilasciati. I funerali si svolgeranno nel Duomo di Arezzo dopo l'arrivo del feretro in Italia. La messa sarà celebrata da Don Alvaro Bardelli con il quale Sara aveva un rapporto particolare. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita anche un'amica della vittima, ricoverata ad Atene non è in pericolo di vita. Ieri sera c'è stata una veglia di preghiera per la 37enne nella chiesa di San Marco ad Arezzo, la famiglia ha preferito tuttavia non aprirla ai media. Intanto prosegue la raccolta di fondi per sostenere la piccola Viola, la bimba di tre anni di Sara e del compagno Luca, che ha già superato i 60mila euro. (ANSA).