(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Moody's allerta che "un'interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del gas in Europa ben al di sopra degli attuali livelli a termine, fino a superare potenzialmente i 100 euro per megawattora". L'agenza di rating in un report ricorda che "l'Ue ha importato circa 10 miliardi di metri cubi di gnl dal Qatar nel 2025, pari a circa il 2% delle sue importazioni totali di gas e al 3% della domanda di gas dell'Ue". "Con lo stoccaggio di gas attualmente al di sotto della media a lungo termine, il rischio principale è rappresentato da un rallentamento delle immissioni in stoccaggio durante l'estate, che lascerebbe le scorte al di sotto dei livelli richiesti in vista della stagione invernale", evidenzia Moody's nell'indicare che "l'esposizione a una carenza di approvvigionamento è concentrata in Italia e Belgio, poiché il Qatar rappresentava rispettivamente il 4% e il 16% delle importazioni totali di gnl di questi paesi nel 2024, il che implica potenziali e significativi deficit di approvvigionamento interno in assenza di volumi sostitutivi". Invece, "l'esposizione della Spagna al gnl del Qatar è modesta, pari a circa il 2% delle sue importazioni di gnl, mentre Germania e Francia non hanno importazioni dirette dal Qatar. Il Regno Unito importa il 6% del suo gnl dal Qatar, ovvero il 2% delle sue importazioni totali di gas". (ANSA).