(ANSA) - BERLINO, 29 APR - "Possiamo migliorare in modo consistente la circolazione ferroviaria in Germania". È quello che afferma Luca di Montezemolo, fondatore e presidente di Italo in un'intervista pubblicata oggi sulla Faz, nella quale illustra come Ntv voglia rivoluzionare il mercato tedesco, secondo quanto si legge nel sottotitolo. "Il nostro piano è di iniziare nell'aprile 2028. È pronto per la firma un contratto con Siemens per l'acquisto di una flotta iniziale di circa 30 treni per un valore di 3,6 miliardi di euro, comprensivo di un contratto di manutenzione trentennale", spiega l'ex numero uno di Ferrari. "⁠Entro la fine di maggio - spiega - dobbiamo avere certezze sull'assegnazione a lungo termine della tracce. La produzione dei treni richiede anni: un investimento di questa portata richiede una preparazione adeguata. Inoltre, intendiamo iniziare ad assumere personale tedesco già a partire da giugno di quest'anno". Alla domanda su se gli utenti, attualmente molto delusi da Deutsche Bahn in Germania, possano sperare in un miglioramento, Motezemolo risponde: "Oggi il mercato tedesco assomiglia molto a quello italiano prima dell'introduzione della concorrenza. Siamo quindi fiduciosi di poter contribuire in modo significativo al miglioramento del servizio ferroviario. L'Italia è l'unico mercato europeo con un operatore ferroviario ad alta velocità interamente privato. Italo è diventato il punto di riferimento europeo in questo ambito e l'Unione Europea ha indicato il nostro modello come riferimento per altri paesi, come la Spagna o la Francia". "In Italia la situazione è migliorata notevolmente una volta istituita l'autorità di regolamentazione ferroviaria - ha aggiunto -. E abbiamo imparato molto dagli errori commessi nei primi anni. Quello che portiamo in Germania è proprio questa esperienza: come costruire un'attività sostenibile fin dal primo giorno. (ANSA).