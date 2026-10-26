ISOLA VICENTINA. Un’intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio durante la notte in un appartamento di Isola Vicentina, in provincia di Vicenza. Quattro le persone finite in ospedale: una coppia di genitori e i due figli, di 19 e 2 anni, ricoverati al San Bortolo di Vicenza.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia avrebbe utilizzato un braciere alimentato a carbonella per riscaldare gli ambienti domestici. La lenta combustione, proseguita durante la notte senza un’adeguata vigilanza, avrebbe provocato la produzione di monossido di carbonio, fino a saturare gli ambienti dell’abitazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare la situazione e a prestare soccorso alle quattro persone coinvolte.

Tutti i componenti della famiglia sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle loro condizioni di salute.



(foto Ansa)