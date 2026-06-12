(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportare nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione, alla periferia di Milano, Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. (ANSA).