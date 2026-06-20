(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nel girone D dei Mondiali sorprendente vittoria del Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella nonostante abbia giocato l'intera ripresa in dieci contro 11. Sudamericani subito in vantaggio con Galarza, a segno al 2'. Poi, al termine del primo tempo, la prima espulsione per mano sulla bocca, come prevede il nuovo regolamento: cartellino rosso per il paraguaiano Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Una nuova norma introdotta in questi mondiali per contrastare il razzismo. Sterili gli attacchi della Turchia, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio. (ANSA).