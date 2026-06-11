(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - La prevenzione di attacchi terroristici è la priorità assoluta dell'Fbi durante le partite dei Mondiali. Lo ha assicurato il direttore del Bureau Kash Patel, alla vigilia dell'inizio del torneo oggi in Messico. "In passato, gli estremisti hanno sfruttato i grandi eventi sportivi mondiali per causare danni e diffondere le loro ideologie distorte", ha scritto Patel in un post sui social media. "Siamo assolutamente determinati a prevenire qualsiasi potenziale incidente e a garantire la sicurezza di giocatori, tifosi, nonché di tutti gli americani e i visitatori durante il torneo", ha aggiunto. (ANSA).