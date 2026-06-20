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(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Prima vittoria ai Mondiali per i verdeoro di Carlo Ancelotti, che battono Haiti con un perentorio 3-0 nella seconda giornata del girone C. Il Brasile passa in vantaggio grazie a un gol di Cunha al 24'. Lo stesso Cunha raddoppia con un gol all'incrocio al 36', su assist di Vinicius, che a sua volta segna il terzo gol nel recupero del primo tempo, al 48'. Infortunio muscolare per Raphinha, sostituito da Rayan nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, annullato per fuorigioco il gol del giovanissimo Endrick, subentrato a Cunha. Eliminazione aritmetica per Haiti dopo due sconfitte. Brasile primo in classifica nel gruppo C. (ANSA).