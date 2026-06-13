(ANSA) - MILANO, 13 GIU - E' stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver molestato sessualmente tre ragazze mentre faceva il suo lavoro di rider. I poliziotti coordinati dalla Procura di Milano hanno infatti eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo, rider di una piattaforma di consegne a domicilio di 25 anni, richiedente asilo, per violenza sessuale ai danni delle tre giovani. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Milano si sono sviluppate dopo le querele presentate dalle vittime degli abusi che il 25enne metteva in atto in occasione della consegna dei prodotti alimentari chiesti online. In particolare l'8 febbraio scorso, il rider, utilizzando l'account di terza persona aveva appoggiato la bicicletta e consegnato a una giovane donna due casse d'acqua all'ingresso dello stabile, poi l'aveva molestata. In un primo momento la vittima era rimasta impietrita e incapace di reagire, poi era riuscita a divincolarsi e a scappare. Il 13 febbraio l'uomo aveva effettuato una consegna all'interno di un palazzo e, con il pretesto di richiedere alla ragazza destinataria dell'ordine una recensione sul cellulare, aveva compiuto abusi. Anche il 16 marzo, sempre all'ingresso di un'abitazione, aveva molestato una giovane. Sono in corso accertamenti relativi ad almeno altri sette episodi, del tutto simili per modalità d'azione. Dal momento che le segnalazioni in merito al rider sono molteplici almeno da maggio 2025, considerato il carattere di abitualità del comportamento penalmente rilevante dell'uomo, le forze dell'ordine invitano eventuali altri vittime a farsi avanti. (ANSA).