(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo per correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato, pubblicato sulla piattaforma bioRxiv, che accoglie articoli non ancora presentati all'esame della comunità scientifica, è stato ottenuto alla Columbia University di New York ed è riportato dal New York Times. Coordinati dal genetista Dieter Egli, i ricercatori hanno modificato il Dna degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. (ANSA).