(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Questa storia mi sta rovinando la vita, ricevo minacce sui social, mi danno della mafiosa, sono distrutta. Io non ho fatto nulla di male. Ora cosa faro?". E' quanto avrebbe detto, stando a quanto afferma il suo difensore, Miriam Carocci interrogata oggi per circa due ore dai pm della Dda di Roma nell'ambito dell'indagine che la vede indagata assieme al padre Mauro di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Parlando del ristornate Bisteccheria d'Italia, al centro dell'indagine, la 19enne ha anche detto che ci lavorava come cameriera e si occupava anche delle pulizie. (ANSA).