Erano oltre venti, giovani ma probabilmente anche adulti, gli aggressori travisati da sciarpe e caschi e armati di bastoni che la notte tra martedì e mercoledì hanno mandato all'ospedale un ragazzino di 17 anni, cittadino marocchino, in via Pianderlino, sulle alture di San Fruttuoso. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per lesioni aggravate. Il gruppo, che si è mosso a bordo di scooter in quella che sembra essere una vera e propria ronda, sarebbe stato ripreso da alcune telecamere. L'inchiesta, coordinata dalla pm Monica Abbatecola, è condotta al momento dal commissariato di San Fruttuoso con il supporto della Digos qualora emergessero moventi strettamente politici. Gli investigatori si concentrano in particolare sui malumori del quartiere contro la presenza di una comunità per minori non accompagnati nella zona che vengono accusati di essere responsabili di alcuni episodi di degrado e microcriminalità, come si legge da settimane sulle pagine social dei gruppi di quartiere, con post e commenti anche incitanti all'odio e alla violenza, commenti che in queste ore sono stati in parte rimossi. (ANSA).