(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 15 marzo 2026 - il prezzo medio self service dei carburanti lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,84 euro al litro per la benzina e 2,07 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self service è di 1,93 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. I prezzi sono in lieve rialzo rispetto a ieri quando il Mimit segnalava che il prezzo medio dei carburanti lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,83 euro al litro per la benzina e 2,06 euro al litro per il gasolio. Lieve calo invece sulla rete autostradale: il prezzo medio era di 1,92 euro al litro per la benzina e 2,12 euro per il gasolio. (ANSA).