(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,909 euro al litro per la benzina, in calo rispetto ai 1,913 euro di ieri e a 2,018 euro al litro per il gasolio, in calo rispetto ai 2,020 euro di ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,007 euro al litro per la benzina e 2,099 euro al litro per il gasolio. (ANSA).