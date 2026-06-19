(v. 'Scoppia il caso Mari, lo Strega...' delle 21.44) (ANSA) - ROMA, 19 GIU - "In relazione alle voci incontrollate che stanno circolando in merito a un mio diverbio con Teresa Ciabatti, tengo a precisare di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso. Con Teresa Ciabatti ci siamo poi chiariti, tanto che lei stessa mi ha detto di non voler dare seguito all'episodio. Mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita; così come non volevo certo offendere Michela Murgia , ma soltanto rievocare (peraltro in un contesto privato) un lontano episodio di reciproca incomprensione". A precisarlo è Michele Mari, che guida la sestina del premio Strega con il libro 'I convitati di pietra' (Einaudi), in merito alle indiscrezioni su uno scontro con Ciabatti, che sarebbe scoppiato durante una tappa del tour dei finalisti a proposito di alcune dichiarazioni dello scrittore su Murgia. (ANSA).