(ANSA) - VATICANO, 15 GIU - "A causa del bombardamento russo in corso, il tetto di uno dei luoghi più sacri del mondo cristiano, la cattedrale dell'Assunzione del monastero delle Grotte di Kiev è in fiamme. Chiediamo preghiere per il salvataggio del santuario dalla distruzione". Lo scrive su X il metropolita Epifanio, capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, aggiungendo: "Si tratta dell'ennesimo crimine russo contro l'umanità, contro la storia, contro il cristianesimo. Cosa deve ancora fare l'anticristo del Cremlino affinché il mondo comprenda che è necessario agire con decisione affinché il terrore russo contro l'Ucraina e gli stessi principi di pace, cessi?" (ANSA).