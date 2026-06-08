(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Sento citare i 20 miliardi di slogan su cui si è costruita la manovra finanziaria dell'anno scorso. La presidente del Consiglio, non è un mistero, mi chiamò e concordammo ad una operazione chiamiamola amichevole. Quello era l'accordo per un tot di anni e non certo bisogna ridiscuterne ogni anno". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di una conferenza stampa circa le ipotesi di tassazione sulle banche. "Una cosa dobbiamo dircela. Il debito pubblico italiano- ha aggiunto - è finanziato principalmente dalle banche e dalle assicurazioni. Se si vuol fare la contabilità credo che non sia l'approccio migliore e non credo che sia corretto torna su questi temi ogni anno. Con questa operazione di Mps porteremo anche tutti i titoli di Stato che sono in quella banca. E continueremo a sostenere il debito pubblico con la garanzia che lo sta facendo una realtà italiana. (ANSA).