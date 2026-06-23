(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 22 GIU - In Messico gli archeologi dell'Istituto nazionale di antropologia e storia (Inah) hanno scoperto nello stato di Veracruz un centro cerimoniale risalente al periodo Classico Antico, compreso tra il 200 e il 600 dopo Cristo. L'area include una piattaforma circolare in pietra dalle geometrie del tutto inedite per questa regione. Il ritrovamento principale è un monolito alto 1,88 metri che ritrae 2 figure umane mentre sorreggono una ciotola per raccogliere un liquido, un rito probabilmente legato alle invocazioni contro la siccità. Il personaggio centrale mostra lineamenti riconducibili alla cultura Maya, a testimonianza di un legame con tale civiltà in un territorio molto distante dai loro insediamenti tradizionali. Gli esperti dell'istituto hanno evidenziato l'assoluta rarità della scoperta, sottolineando che l'architettura emersa durante gli scavi "non assomiglia a nulla che conosciamo". Tra i manufatti rinvenuti nel sito archeologico vi è anche un fischietto in terracotta con sembianze umane. (ANSA).