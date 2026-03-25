(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 24 MAR - Nel 2025 il Messico ha consolidato il suo primato come principale fornitore di componenti automobilistici per gli Stati Uniti, resistendo al nuovo protezionismo commerciale. La quota messicana sulle importazioni statunitensi è salita al 43,74%, sottraendo spazio a concorrenti diretti come Cina e Germania. Julio Galván, dirigente dell'Industria Nacional de Autopartes (l'associazione che rappresenta le aziende produttrici di componenti e ricambi nel Paese) ha sottolineato: "Il Messico non solo partecipa all'industria automobilistica nordamericana, la guida. Nel 2025, più di quattro componenti su dieci importati dagli Stati Uniti sono stati fabbricati nel nostro territorio". Nonostante una lieve flessione rispetto all'anno precedente, la produzione nazionale ha superato i 119 miliardi di dollari. L'ente di settore ha evidenziato come i numeri riflettano "la stabilità del mercato e la forza della catena di approvvigionamento automobilistica in Messico, nonostante un contesto internazionale con aggiustamenti nella produzione e nel commercio". I maggiori poli manifatturieri si confermano il nord del Paese e la regione del Bajío. (ANSA).