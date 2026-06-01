(ANSA) - TORINO, 01 GIU - In Italia a maggio sono state immatricolate 150.096 auto, il 7,64% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Nel periodo gennaio-maggio le immatricolazioni - secondo i dati del Mit - sono state 790.031, in crescita del 9,38% sull'analogo periodo del 2025. Stellantis ha venduto a maggio 43.426 auto, il 9,9% in più dello stesso mese 2025, con la quota di mercato che sale dal 28,3 al 28,9%. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono 250.138, in crescita del 14,7% e la quota di mercato è in aumento dal 30,1 al 31,6%. (ANSA).