(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Noi continuiamo a parlare di quanto si spende, ma un dibattito serio su spendere per cosa, al di là di una linea che l'Italia ha contribuito a far passare, non c'è. Oggi il tema della sicurezza è molto piu ampio delle armi, dobbiamo fare i conti con il fatto che il mondo sta cambiando: in Ucraina il fronte non avanza perché è completamente circondato da droni. Un carrarmato che costa milioni di euro può essere distrutto da un drone che costa 20mila euro. È un dibattito molto importante che stento a vedere negli organismi in cui queste scelte si fanno: la nostra difesa è integrata nell'Alleanza atlantica, quel dibattito va portato avanti a livello di vertice Nato ed è una questione su cui tornerò anche al vertice Nato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. (ANSA).