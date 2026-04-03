(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Continuo a ritenere che sul piano geopolitico l'Europa non abbia molto da guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti, però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d'accordo dobbiamo dirlo. E stavolta noi non siamo d'accordo". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda del Tg1 sullo stato dei rapporti con gli Usa dopo gli attacchi di Trump sia alla Nato che agli alleati europei. (ANSA).