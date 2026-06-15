(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'incontro con la premier giapponese arriva "prima dell'inizio di un G7 molto importante, un'occasione per allineare le nostre posizioni". Abbiamo fatto "una profonda riflessone sulle crisi internazionali", espresso "soddisfazione per il memorandum" e ribadire l'importanza della "riapertura dello stretto di Hormuz". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa insieme alla premier giapponese. Una posizione condivisa dalla premier Sanae Takaichi: "Accogliamo con favore il memorandum Usa-Iran, speriamo che possa portare ad un rapido accordo per la navigazione libera e sicura di Hormuz". (ANSA).