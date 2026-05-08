(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Habemus Papam". Un anno fa la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Facebook, a un anno dalla elezione di Papa Leone XIV al soglio pontificio. (ANSA).