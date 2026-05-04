(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Da tempo gli Usa discutono di disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. E' una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto sempre in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette". Così la premier Giorgia Meloni commentando a Erevan l'annuncio di Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. (ANSA).