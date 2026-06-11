(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Non sono d'accordo sul superamento dell'unanimità nell'Unione europea. Non credo che l'Ue debba essere un club nel quale chi è più forte impone la propria volontà agli altri". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "La politica le sue sintesi le sa trovare, anche su temi più divisivi come quello dell'Ucraina. Il problema dell'Europa sta semmai da un'altra parte. Il punto è semmai quanto si rispettano quelle sintesi e quanto quelle sintesi vengono ribaltate", ha aggiunto. (ANSA).