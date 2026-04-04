(ANSA) - ROMA, 04 APR - Prosegue la visita di Giorgia Meloni nel Golfo, in giornata ha incontrato i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ieri sera, a Gedda, in Arabia Saudita, era stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro, Mohammed bin Salman. Prima di lasciare l'Arabia Saudita Presidente Meloni ha voluto esprimere, con la sua presenza, la vicinanza dell'Italia a questo paese. Nel corso dei colloqui con bin Salman ha tra l'altro discusso dell'assistenza militare difensiva fornita dall'Italia, confrontandosi sulle prospettive del conflitto e sugli sforzi in corso per una soluzione diplomatica e, più ampiamente, su come promuovere un quadro regionale che possa uscire dall'attuale ciclo di conflittualità. L'incontro ha anche permesso di discutere di come assicurare gli approvvigionamenti energetici e ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini. I due leader hanno anche concordato sull'importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il Presidente Meloni e il Principe hanno infine discusso del partenariato strategico lanciato tra le due Nazioni in occasione della precedente missione del Presidente del Consiglio ad Al-Ula (gennaio 2025) e hanno concordato sull'importanza, ancora più nell'attuale scenario regionale e internazionale, di sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa. (ANSA).