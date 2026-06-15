(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Inaccettabile l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Di fronte ai brutali attacchi russi non possiamo volgere lo sguardo altrove. La solidarietà è fondamentale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa insieme alla premier giapponese. "Quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità", serve "fermezza nel sostegno a Kiev". Questo insieme allo "sforzo per la pace" saranno "elementi centrali al G7". (ANSA).