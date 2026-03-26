(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "L'Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell'ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'Italia - aggiunge Meloni - ha sempre sostenuto l'esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace e concreto delle risorse europee. Obiettivo portato avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto". "Questo Governo - assicura la presidente del Consiglio - continuerà a lavorare, come ha fatto fin dall'inizio, per mettere a terra le risorse europee e utilizzarle al meglio per sostenere lo sviluppo e la crescita della Nazione". (ANSA).