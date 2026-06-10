(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "La Giornata della Marina che celebriamo oggi è per me un'importante occasione per ringraziare uomini e donne in divisa che, spesso lontani da casa e dai propri affetti, con dedizione e sacrificio vegliano sulla sicurezza dei nostri mari e della collettività". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "Custodi e garanti degli interessi nazionali, a loro - aggiunge - va la nostra profonda riconoscenza per l'impegno silenzioso con cui rappresentano l'Italia e per i valori e lo spirito di servizio che incarnano ogni giorno. A tutti voi, buona Giornata della Marina". (ANSA).