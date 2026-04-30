(ANSA) - ROMA, 30 APR - "L'obiettivo è rendere disponibili circa 60mila alloggi che oggi non si possono assegnare perché non sono in condizioni tali da essere assegnati ai cittadini". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il pilastro dell'edilizia residenziale popolare previsto dal Piano Casa. "Ci sono 1,7 miliardi di euro, più 4,8 miliardi massimo, attualmente nei programmi di rigenerazione urbana, che - ha spiegato - possono essere a questo scopo distribuiti ai Comuni con Dpcm dopo interlocuzioni con l'Anci". (ANSA).