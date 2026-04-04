(ANSA) - ROMA, 04 APR - 'Complimenti ai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e alla Direzione distrettuale antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella , tra i latitanti di massima pericolosità'. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social. 'Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c'è e non arretra. Il governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza'. conclude. (ANSA).